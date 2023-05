Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri in ottica Champions: tre centrocampisti più un vice Immobile

Il tecnico vuole una squadra competitiva in caso di qualificazione alla Champions: ecco le richieste

Bisogna pensare a blindare la qualificazione alla Champions, ma in casa Lazio, si pensa già a quali potrebbero essere gli innesti per garantire a Maurizio Sarri una rosa competitiva nella prossima stagione.

Come riportato da Calciomercato.com, sarebbero 4 i colpi richiesti dal tecnico toscano: una vera e propria rivoluzione a centrocampo, in caso di addio di Milinkovic Savic. Si trattano Ferguson e Schouten dal Bologna, più Uribe dal Porto, che potrebbe arrivare a parametro zero. Davanti, la richiesta è sempre la stessa: portare un vice Immobile che possa far rifiatare il capitano nerazzurro. Tare segue Santiago Gimenez del Feyenoord, trattativa difficile visto il rendimento del giocatore che vorrebbe rimanere a Rotterdam.