Calciomercato Lazio, le alternative a Marcos Leonardo: spunta una nuova pista dalla Svizzera. Il club valuta anche delle possibili alternative per il ruolo di vice-Immobile

Come riporta il Corriere dello Sport, Marcos Leonardo resta la prima scelta di Lotito, la Lazio però valuta anche delle possibili alternative per il ruolo di vice-Immobile.

Come alternativa è spuntato Zeki Amdouni, attaccante del Losanna ceduto in prestito al Basilea nell’ultima stagione. Il giocatore svizzero ha realizzato 12 gol in 32 presenze di Super League e 7 in 11 di Europa League e viene valutato circa 10 milioni di euro.