Calciomercato Lazio, in bilico la posizione di Manuel Lazzari: il terzino potrebbe finire all’Inter nell’ambito del riscatto di Acerbi

Come riferisce Il Messaggero, in casa Lazio torna ad essere in bilico la posizione di Manuel Lazzari nonostante il rinnovo da poco siglato.

L’Inter è sul ragazzo per l’estate: al vaglio c’è una doppia operazione tra le parti nell’ambito del riscatto di Acerbi da parte di Marotta.