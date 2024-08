Calciomercato Lazio, su Laurienté AUMENTA la concorrenza: ora c’è un altro club italiano. ULTIME

Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Laurienté: un altro club italiano sta valutando ora il suo acquisto

Come spiegato da Alfredo Pedullà, c’è concorrenza per Armand Laurienté, uno dei profili valutati dal calciomercato Lazio per puntellare il reparto offensivo in queste ultime settimane di agosto.

Sul francese c’è però tanta concorrenza, visto che ora c’è da registrare anche l’interesse del Bologna nei suoi confronti. Il club emiliano starebbe pensando proprio a lui per sostituire Cambiaghi dopo l’infortunio subito da quest’ultimo.