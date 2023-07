Calciomercato Lazio, la suggestione Sabtizer sembra restare tale: l’austriaco ad un passo dalla Bundesliga

Sabtizer, l’austriaco che piaceva molto alla Lazio per il ruolo di erede di Milinkovic dovrebbe approdare in Germania: lo aspetta il Dortmund

Il futuro di Marcel Sabtizer non sarà in Italia ma con ogni probabilità ancora in Germania, non più al Bayern Monaco ma al Borussia Dortmund. A riportare la notizia è Sky Sport Deutschland spiegando nel dettaglio che il calciatore che piaceva molto sia alla Lazio che alla Roma, non ha preso parte alla sessione di allenamento del Bayern ed è ad un passo dal vestire la maglia giallonera.