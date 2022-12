Calciomercato Lazio, la Salernitana punta Maximiano e Adamonis: i dettagli

Calciomercato Lazio, l’infortunio di Sepe spinge la Salernitana a cercare un portiere: idee Maximiano e Adamonis

La Salernitana potrebbe presto bussare in casa Lazio. L’infortunio di Sepe infatti, costretto a saltare le prime 4-5 partite dopo la sosta, costringe i campani a trovare un estremo difensore affidabile che non insidi però il posto dello stesso ex Napoli.

Come riferito da TuttoSalernitana, le ultime idee portano ad Adamonis e Maximiano. Per il primo sarebbe un ritorno dopo le stagione 17/18 e 20/21. Il secondo, probabilmente destinato al prestito nel prossimo mercato invernale, potrebbe decidere di giocarsi le sue carte in Italia e non in Liga.