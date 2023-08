Calciomercato Lazio, la rivelazione di Pedullà: sondaggio in giornata anche per lui

Calciomercato Lazio, il giornalista ed esperto di mercato fa il punto sul mercato dei biancocelesti con un post su Twitter

Il calciomercato è in continuo fermento, e la Lazio sta lavorando per consegnare a Sarri la rosa adeguata per la stagione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il club biancoceleste starebbe lavorando ad un altro possibile colpo di mercato ossia Hjulmand.

Il giornalista prosegue aggiungendo che i biancocelesti si sono informati sul calciatore sul quale c’è anche lo Sporting Lisbona.