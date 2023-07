Calciomercato Lazio: la proposta al Torino per Ricci, c’entra Lazzari e non solo. Ecco cosa hanno pensato i biancocelesti per arrivare al centrocampista

Come riporta Tuttosport, per arrivare a Samuele Ricci la Lazio avrebbero proposto al Torino l’attaccante Matteo Cancellieri e starebbero pensando di inserire in un’eventuale trattativa anche Manuel Lazzari, con l’aggiunta di un conguaglio economico in entrambi casi.

L’ ex SPAL è un pupillo di Vagnati e per il Toro rappresenterebbe un grande rinforzo, ma non a fronte della partenza di Ricci. Per Cairo il centrocampista non è infatti sul mercato.