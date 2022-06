Calciomercato Lazio, La Gazzetta dello Sport: Lazzari per sbloccare Carnesecchi

Calciomercato Lazio: per sbloccare l’affare Carnesecchi, i biancocelesti potrebbero inserire il cartellino di Lazzari nella trattativa

La Lazio è sempre a lavoro per regalare a Maurizio Sarri il portiere Marco Carnesecchi. La richiesta dell’Atalanta non si smuove dai 18 milioni e secondo La Gazzetta dello Sport per sbloccare la trattativa i biancocelesti potrebbero inserire nell’affare il cartellino di Manuel Lazzari.

L’esterno piaceva già a gennaio alla Dea, ma difficilmente Sarri si priverà del suo esterno diventato fondamentale per il suo scacchiere.