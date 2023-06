Calciomercato Lazio, la corte di Sarri a Guarino. Il difensore è onorato e…Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del tecnico capitolino

Come riporta Rai Sport, Gabriele Guarino, uno dei protagonisti della cavalcata dell’ Under 20 del ct Nunziata che, dopo aver battuto la Corea del Sud, è in finale dei Mondiali contro l‘Uruguay, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del tecnico della Lazio Maurizio Sarri.

PAROLE– «So che mi stima, ho sentito questi rumors, ed è un grande onore per me. Adesso però penso solo alla Nazionale Under 20 »