Calciomercato Lazio, incontro Verona-Kumbulla per il rinnovo: la situazione

Possibile rinnovo di Kumbulla con l’Hellas Verona. Il difensore è uno dei principali obiettivi di mercato della Lazio

Kumbulla è il nome che rimbalza prepotentemente per il mercato della Lazio. Qualche settimana fa il difensore dell’Hellas Verona sembrava vicinissimo ai colori biancocelesti, ma Gianluca Di Marzio – a Sky Calcio Show l’Originale – ha presentato un nuovo scenario:

«Si sono incontrati gli agenti di Kumbulla con il Verona per rinnovare il contratto. In attesa di un’offerta adeguata, che intanto evidentemente non è arrivata, il Verona vuole rinnovare il contratto e accontentare il ragazzo a livello economico. Se non dovesse arrivare quell’offerta importante per giocatore e club, almeno Kumbulla resterebbe volentieri».