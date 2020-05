Calciomercato Lazio, su Kumbulla anche la Juventus

Anche la Juventus pensa a Kumbulla. La Lazio dovrà guardarsi le spalle e muoversi in fretta per aggiudicarsi il difensore

Oltre che allo scontro per lo Scudetto, pare che la Lazio e la Juventus si sfideranno anche per accaparrarsi Marash Kumbulla, ora in forza al Verona.

Secondo La Repubblica i bianconeri si sono fatti avanti per il difensore albanese, ma dovranno fare i conti con Fiorentina, Napoli ed Inter, oltre che i biancocelesti. I capitolini possono far leva sulla nazionalità del giocatore, uguale a quella di Tare. Gli scaligeri si sfregano le mani ed aspettano l’offerta migliore.