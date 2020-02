Calciomercato Lazio, c’è la fila per Kumbulla: in pole l’Inter

Calciomercato Lazio, tutti vogliono Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona ma è l’Inter ad essere in pole

Sarà sicuramente una lunga telenovela che ci accompagnerà da giungo in poi quella che riguarda il difensore del Verona Marash Kumbulla. A gennaio il Napoli sembrava averlo in pugno salvo poi il no del giocatore che vuole ponderare bene quello che sarà il suo futuro. Il gioiellino classe 2000 è molto ambito e, come riporta ilcorrieredellosport.it, anche la Lazio è tra i club che gli fanno la corte.

In questo momento però pare che su tutte ci sia l’Inter e che la società scaligera abbia già avviato i contatti con i neroazzurri e gli agenti del giocatore. Alla finestra rimane anche la Fiorentina che con il Verona ha chiuso anche la cessione di Amrabat.