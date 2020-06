Calciomercato Lazio, per Kumbulla è corsa a tre: la situazione

La Lazio sfida Inter e Juve nella corsa a Kumbulla. Il giovane talento dell’Hellas Verona è valutato almeno 30 milioni

Dalla corsa Scudetto al calciomercato. Lazio, Inter e Juventus non si contendono solo il titolo, ma anche uno dei più promettenti talenti della Serie A: Marash Kumbulla. Quello del giocatore del Verona è uno dei nomi più in cima nella lista di Tare, ma la concorrenza è agguerrita e l’Hellas ha già fissato il prezzo: tra i 30 e i 35 milioni di euro. Cifre importanti per un mercato dettato dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica, cifre che invitano a scelte oculate.

La Lazio è pronta ad assicurare un ruolo centrale a Kumbulla, Inzaghi lo farebbe giocare con lo stesso modulo del Verona e anche la presenza di Tare – connazionale del giocatore – potrebbe essere un valore aggiunto. La Juventus, invece, non piò spendere 30 milioni e il reparto è già saturo di giocatori di qualità. Resta l’Inter che vorrebbe convincere la società gialloblu offrendo denaro e qualche contropartita tecnica.

La sensazione, come ricorda La Gazzetta Sportiva – per tutte e tre le concorrenti, è che molto dipenderà dal mercato in uscita.