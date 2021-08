Calciomercato Lazio, Kostic salta l’allenamento: assist a Tare

Calciomercato Lazio, Kostic non si allena con l’Eintracht e fornisce un prezioso assist a Tare: l’esterno vuole solo la Lazio

Arriva un’importante indiscrezione dalla Bild sul mercato della Lazio: Filip Kostic, primo obiettivo dei biancocelesti per il ruolo di esterno, ha saltato la seduta di allenamento dell’Eintracht Francoforte e con ogni probabilità non parteciperà alla trasferta di domani contro il Bielefeld.

Un assist importante a Tare che sta cercando di chiudere la trattativa coi tedeschi. L’Eintracht chiede diciotto milioni di euro più bonus a titolo definitivo, i biancocelesti nel mettono sul piatto diciassette ma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ci sarà ancora da lavorare dunque ma l’assist di Kostic è di quelli importanti.

La replica del Francoforte

Il direttore sportivo del Francoforte Markus Krösche a BILD: «Certo il comportamento di Filip ci irrita molto. Abbiamo sempre avuto modo di conoscerlo come un professionista, quindi siamo molto sorpresi dal suo comportamento, soprattutto perché ha ancora un contratto in corso con noi e non c’è nessuna offerta. L’Eintracht Francoforte non può essere messo sotto pressione».