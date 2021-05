Calciomercato Lazio, casting per la fascia sinistra: rispunta Kolasinac

Calciomercato Lazio, per la corsia di sinistra spunta il nome di Kolasinac: il terzino è di proprietà dell’Arsenal, ma in forza allo Schalke 04

Fares ha disatteso tutte le aspettative e Lulic non continuerà a vestire la maglia della Lazio. Il mercato biancoceleste, quindi, dovrà concentrarsi anche sulle corsie laterali.

Ecco quindi che torna di moda il nome di Sead Kolasinac, terzino di proprietà dell’Arsenal ma in forza allo Schalke 04, appena retrocesso. Il giocatore è ai margini del progetto inglese e – come riportato da Football.London – potrebbe guardarsi intorno per rimanere a giocare nella massima serie di un campionato europeo. Il profilo del bosniaco sembra aderente alle richieste della Lazio, ma sarebbe comunque da sciogliere il nodo dell’ingaggio.