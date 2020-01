Calciomercato Lazio, Klopp blinda Shaquiri: «Non si muove da qui»

Calciomercato Lazio, le parole di Klopp durante la conferenza stampa sul possibile addio di Shaquiri al Liverpool

In casa Lazio era tornato a girare il nome di Xherdan Shaqiri, militante nel Liverpool ma con possibile uscita dalla rosa del club inglese già da questa sessione di mercato. Tra i club interessati allo svizzero c’è anche la Lazio ma le parole di Jurgen Klopp fanno svanire tutte le speranze biancocelesti. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match col Wolverhampton, il tecnico dei Reds ha chiuso così la questione:

«Shaqiri sul mercato? La mia risposta è la stessa sia per Shaqiri che per tutti gli altri calciatori. Vogliamo mantenere la rosa attuale e, viste le tante partite ancora in programma, non pensiamo di perdere neanche un solo calciatore.»