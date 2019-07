Calciomercato Lazio, Kezman a Manchester per definire la cessione di Milinkovic

Kezman, agente di Milinkovic Savic, è volato a Manchester per discutere la cessione del suo assistito: sul piatto 80 milioni per la Lazio

Un effetto domino. La cessione di Pogba al Real Madrid sarebbe solo la prima tessera che, cadendo, innescherebbe un processo di calciomercato milionario. Il Manchester United, infatti, aspetta solo di piazzare il colpo in uscita per piombare definitivamente su Milinkovic Savic. Il gigante serbo è il primo obiettivo e per lui è pronto ad accontentare le richieste di Lotito: l’operazione sembra praticamente conclusa sulla base di 80 milioni. Il futuro del centrocampista si sta pian piano delineando, Kezman – il suo agente – è volato in Inghilterra per definire i dettagli dell’operazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore – con la maglia dei Red Devils – andrebbe a percepire uno stipendio da 5,8 mln annui, più del doppio di quello quadagnato alla Lazio. La società sa che non può più trattenere Milinkovic, ma tutto si muoverà solo dopo la caduta della prima tessera del domino.