Calciomercato Lazio: Kerkez a un passo, lui non vede l’ora. Cifre e dettagli. La prima offerta è stata inviata all’AZ Alkmaar

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è sempre più vicina a Milos Kerkez. La prima offerta è stata inviata all’AZ Alkmaar che per il calciatore ha una richiesta di circa 15 milioni.

La proposta del patron Lotito è di 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso e 11 per il riscatto obbligatorio, il giocatore ha già dato la sua priorità alla Lazio che sogna la Champions e la Serie A da protagonista. La chiusura per Kerkez è sempre più vicina. Ieri è tornato di moda il nome di Acuna, ma la società capitolina ha bisogno di ringiovanire e in fase difensiva.