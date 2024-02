Calciomercato Lazio, Kent sostituisce Felipe Anderson? L’idea del club

Calciomercato Lazio, Kent sostituto di Felipe Anderson in biancoceleste? Ecco qual è l’ultima idea del club: i dettagli

Ryan Kent è il primo colpo in entrata del calciomercato Lazio, con il club che proprio nell’ultimo giorno disponibile regala così a Sarri il rinforzo tanto atteso per il reparto offensivo.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, da Roma hanno preferito anticipare l’acquisto, visto anche il probabile addio di Felipe Anderson in estate, con la Juve che spinge sempre di più per il brasiliano.