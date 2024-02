Calciomercato Lazio, l'inverno dei no e dei delusi: Kamenovic si aspettava la cessione, ma...

Calciomercato Lazio, un inverno di delusioni in entrata ma anche per diversi giocatori in uscita. Tra questi c’è anche Kamenovic

Come spiega il Corriere dello Sport, c’era anche il serbo Kamenovic in uscita per il calciomercato Lazio. Questo gennaio sembrava l’occasione buona per la tanto agognata separazione tra le parti, che ancora non è arrivata.

Il giocatore si aspettava di andarsene e per lui c’era in ballo la possibilità di continuare la propria carriera anche in Serie B, ma poi non se ne è fatto più nulla e anche lui rimarrà tra i delusi di un inverno dai continui no.