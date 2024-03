Calciomercato Lazio, Kamada ha preso la sua decisione sul futuro: comunicazione a Lotito, a giugno succederà questo

Calciomercato Lazio, Daichi Kamada ha preso la propria decisione per quanto riguarda il futuro: in estate sarà addio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Daichi Kamada, arrivato a parametro zero nel calciomercato Lazio della scorsa estate, ha preso una decisione precisa per il proprio futuro.

Il giapponese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e pre-convocato dal Giappone per le prossime gare della Nazionale dopo l’esclusione dalla Coppa D’Asia, non eserciterà l’opzione triennale di rinnovo presente nel proprio contratto e lascerà Formello dopo un solo anno. L’ipotesi più concreta è quella del ritorno in Germania: c’è il Borussia Mönchengladbach in pressing.