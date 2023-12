Kamada lascia la Lazio? Tra Coppa d’Asia e Luis Alberto: spunta il pensiero di Lotito

Kamada può lasciare la Lazio già a gennaio? Ad oggi l’ipotesi sembra impossibile: la posizione di Claudio Lotito

Nel calciomercato Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, è aperto il tema legato al futuro di Daichi Kamada.

Non è in discussione e non partirà a gennaio. L’unico viaggio potrebbe essere quello per rispondere alla convocazione del Giappone (l’esordio in Coppa è previsto il 14 gennaio). Tra meno di una settimana si capirà se la Lazio lo perderà o meno per il prossimo mese. Lotito, al di là del rendimento attuale, ci tiene e vorrebbe confermarlo a giugno.