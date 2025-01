Calciomercato Lazio, si guarda alla Turchia per il centrocampo: ecco l’ultima idea dei biancocelesti. La situazione

Calciomercato Lazio, si guarda anche in Turchia per trovare un rinforzo per il centrocampo: ecco qual è l’ultima idea del club capitolino

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio starebbe guardando in Turchia per rinforzare il centrocampo biancoceleste. Occhi puntati su Jakub Kaluzinski, classe 2002 polacco in forza all’Antalyaspor.

Il ragazzo è uno che può spaziare tra la mediana e la trequarti, e in alcuni casi ha fatto anche il difensore centrale. Il suo acquisto non implicherebbe tagli nelle liste, ma ancora non ci sono stati veri e propri contatti.