Calciomercato Lazio: Juventus pronta a fare carte false per Milinkovic. Le ultime. Il futuro in bianconero del Sergente è strettamente collegato a quello di Rabiot

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il Sergente della Lazio, Milinkovic, è da tempo nel mirino della Juve e Allegri farebbe carte false per riuscire a portarlo a Torino, anche se finora trattare con Lotito è sempre stato difficile.

Però a questo punto il futuro in bianconero del Sergente è strettamente collegato a quello di Rabiot, che ha il contratto in scadenza e parecchi corteggiatori dopo l’ottima stagione che sta facendo. In caso di addio, da parte di Rabiot, potrebbe partire il nuovo assalto al serbo, che non è così scontato resti alla Lazio un altro anno.