Calciomercato Lazio, due biancocelesti nel mirino della Juventus: i nomi sulla lista di Giuntoli, che potrebbe puntare in casa biancoceleste

Come scrive Tuttosport, la Juve starebbe pensando a diversi nomi in vista della prossima stagione, per riuscire a creare una rosa di livello e competitiva per lo scudetto.

Si guarda ovviamente in casa Lazio, dove si monitorano le situazioni legate a Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, finiti nel mirino del club bianconero.