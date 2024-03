Calciomercato Lazio, due ex obiettivi biancocelesti nel mirino della Juventus. Le ultime notizie sulle trattative

La Juventus sta provando ad intavolare delle trattative con due ex obiettivi del calciomercato della Lazio. Secondo Calciomercato.com il primo nome è Jorginho, centrocampista della nazionale italiana ed attualmente in forza all’Arsenal, mentre Sportmediaset riporta come i bianconeri vogliano provare l’assalto a Mason Greenwood.

Quest’ultimo è di proprietà del Manchester United ed ha il contratto in scadenza nel 2025. Attualmente, però, si trova in prestito al Getafe.