Calciomercato Lazio, la Juve non molla Felipe Anderson: blitz di Manna all’Olimpico per la sfida di Champions. Ma la chiusura dell’affare…

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Manna avrebbe presenziato all’Olimpico per il match di Champions tra Lazio e Bayern Monaco di mercoledì scorso, così da visionare da vicino Felipe Anderson.

La Juve, scrive il quotidiano, potrebbe però chiudere questo affare solo più avanti, nel caso in cui si presentassero determinate condizioni contrattuali favorevoli. Per un trentenne, infatti, non si vorrebbe andare oltre un biennale con opzione per un altro anno.