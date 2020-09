Calciomercato Lazio, Cairo: «Izzo? Non lo lascerò andare a cuor leggero»

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha fatto il punto su Izzo. Il giocatore granata che piace alla Lazio e non solo

La Lazio è alla ricerca di un difensore. Nella lunga lista di possibili acquisti, c’è anche Armando Izzo: il giocatore del Torino piace molto in Serie A, ma il Presidente granato ha stabilito le condizioni. Ecco le parole di Cairo, a margine dell’Assemblea di Lega per la creazione di una media company con fondi privati:

«Izzo è un giocatore molto importante per noi, ha una serie di pretendenti ma non lo lasciamo andare via a cuor leggero».