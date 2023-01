Calciomercato Lazio, Isco: sui social spunta un clamoroso tweet

Calciomercato Lazio, spunta sui social un clamoroso tweet proveniente dal Portogallo che riguarda l’ex giocatore del Real Madrid

Gennaio è il mese del mercato di riparazione, e la Lazio non vuole farsi cogliere impreparata garantendo a Sarri la rosa adeguata per proseguire la stagione. Secondo quanto viene riportato da Pedro Almeida, giornalista portoghese spunta un nome per lo scacchiere di Sarri.

Si tratterebbe di Isco, il quale svincolato dopo l’esperienza al Siviglia è alla ricerca di una nuova sfida scatenando gli utenti sui social. Le vie del mercato sono infinite, non resta che vedere cosa accadrà.