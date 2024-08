Calciomercato Lazio, INTRIGO Isaksen! Dialogo con Fabiani, uno SCENARIO non va ESCLUSO

Calciomercato Lazio, intrigo Isaksen! La permanenza del danese non è certa e il Feyenoord è tornato in forte pressing

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Lazio estivo va seguita con grande attenzione la vicenda relativa al futuro di Gustav Isaksen. Ad inizio giugno è saltato lo scambio con Stengs, proposto dal Feyenoord, per il rifiuto di Fabiani che potrebbe però ora aprire alla cessione per finanziare gli ultimi colpi.

Proprio il club olandese, dopo la partenza dello stesso Stengs direzione MLS, sarebbe tornato in forte pressing: la Lazio valuta Isaksen circa 12 milioni di euro. I dialoghi sono in corso ma ad oggi la permanenza è tutt’altro che certa.