Gnonto-Lazio, occasione a gennaio. Può arrivare gratis se…

Gnonto-Lazio, la pista potrebbe scaldarsi già a gennaio. L’esterno può arrivare in prestito ad una condizione

Uno dei nomi seguiti dal calciomercato Lazio per rinforzare le corsie esterne è quello di Gnonto, attaccante del Leeds nel giro della Nazionale Italiana.

Come riferito dal Corriere dello Sport, la valutazione degli inglesi per giugno è di 20 milioni di euro ma se si decidesse di mandarlo a giocare Gnonto potrebbe sbarcare a Formello in prestito già a gennaio.