Calciomercato Lazio, ipotesi Callejon per l’attacco: i dettagli

Continua il lavoro della Lazio sul fronte calciomercato: i biancocelesti mettono nel mirino anche l’ipotesi Callejon

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Tra nuovi arrivi, come quello di Luka Romero, e alcune possibili partenze, come quella di Joaquin Correa, i biancocelesti continuano anche a monitorare nuovi possibili obiettivi.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il club capitolino avrebbe messo nel mirino anche l’ipotesi José Maria Callejon per l’attacco, nel caso in cui partisse uno tra Caicedo e Muriqi. Lo spagnolo, in scadenza con la Fiorentina nel 2022, conosce molto bene il nuovo allenatore Maurizio Sarri, che a Napoli lo ha reso uno dei gioielli del suo gioco offensivo.