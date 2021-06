Calciomercato Lazio, Inzaghi vuole Felipe Caicedo all’Inter

Novità di calciomercato per la Lazio: il nuovo tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha chiesto rinforzi e tra questi c’è il nome di Caicedo

Importanti novità di calciomercato per la Lazio e ancora adesso è coinvolto l’ex Simone Inzaghi. Il tecnico sta iniziando a costruire la nuova Inter e ha fatto le sue richieste alla società, chiedendo almeno 3 giocatori di rinforzo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il primo nome chiesto dall’allenatore per i nerazzurri è un attaccante come vice-Lukaku: il desiderio è portare il suo fedelissimo Felipe Caicedo. Un colpo importante, a cui il presidente Lotito non farà di certo alcuno sconto.