Mercato Lazio, intrigo Vecino: cosa succede col centrocampista

Calciomercato Lazio, intrigo Vecino in casa biancoceleste: il Galatasaray forte sul ragazzo ma al momento piovono smentite

Come riporta Il Messaggero, nella giornata di ieri si erano sparse in casa Lazio voci di un imminente partenza di Matias Vecino per Istanbul, col centrocampista pronto a firmare per il Galatasaray.

Per l’ex Inter sarebbe stato pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno ma da Lotito arrivano smentite: al momento non c’è assolutamente nulla. Il calciomercato turco chiude il 15 settembre: le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà l’affondo.