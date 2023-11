Calciomercato Lazio, intrigo Kamada: scenario a sorpresa per il giapponese! Cosa può succedere

Calciomercato Lazio, Daichi Kamada è insoddisfatto del poco spazio riservatogli da Sarri: possibile addio a zero a fine stagione

C’è un caso Kamada in casa Lazio. Come riporta Il Messaggero infatti, il giapponese, arrivato a parametro zero nell’ultimo calciomercato biancoceleste, sarebbe scontento del poco spazio concessogli da Sarri fino a questo momento.

Se le cose non dovessero cambiare, Kamada potrebbe decidere di lasciare il club a zero a fine stagione: l’ex Eintracht infatti ha firmato per un solo anno con opzione di rinnovo biennale. Ad oggi le condizioni per andare avanti sembrano non esserci.