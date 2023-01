Calciomercato Lazio, intreccio Bonazzoli-Cabral con la Salernitana: le ultime

Calciomercato Lazio, resta viva la pista Bonazzoli: il futuro della punta si intreccia a doppio filo con l’arrivo di Cabral alla Salernitana

A sole 48 ore dalla fine del mercato, in casa Lazio c’è ancora la possibilità di un colpo last minute in attacco. Come riportato da TMW infatti, il club biancoceleste continua a seguire molto da vicino Bonazzoli della Salernitana.

I campani hanno infatti chiuso, con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un ex Lazio, Jovane Cabral. Per formalizzare l’affare serve l’uscita di Bonazzoli: oggi ci sarà un incontro tra l’agente del ragazzo e De Sanctis per trovare una soluzione. Tare resta vigile dovendo fare attenzione alla concorrenza di Verona, Spezia e Cremonese.