Calciomercato Lazio, intreccio Acerbi Romagnoli: c’è il Monza di mezzo

Calciomercato Lazio: i destini di Romagnoli e Acerbi potrebbero incrociarsi grazie all’intervento del Monza

Il Monza è a caccia di difensori in vista del suo primo campionato di Serie A e in quest’ottica potrebbe intrecciarsi con la Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club brianzolo avrebbe inserito nella lista degli acquisti Alessio Romagnoli e Francesco Acerbi; il primo grande obiettivo dei biancocelesti, il secondo in uscita dalla Capitale.

Nel caso in cui il Monza dovesse accelerare per l’ex Sassuolo e chiudere la trattativa, la Lazio avrebbe la disponibilità economica per puntare su Romagnoli.