Calciomercato Lazio, intesa per la porta: in pole c’è Sergio Rico

Calciomercato Lazio, Sarri accantona il sogno Kepa e approva Sergio Rico: il portiere del PSG è ora in pole

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta un’importante indiscrezione di mercato sul futuro della porta della Lazio. I biancocelesti dovranno infatti sostituire sia Strakosha che Reina, entrambi in scadenza e destinati all’addio (anche se lo spagnolo potrebbe rinnovare in caso di qualificazione europea).

Dopo aver cullato il sogno Kepa, con il Chelsea disposto al prestito ma il cui ingaggio da 7 milioni netti frena ogni entusiasmo, Sarri e Tare hanno trovato un’intesa sul profilo di Sergio Rico, portiere del PSG oggi in prestito al Maiorca. Il costo è di 4-5 milioni di euro, ad oggi è lui il nome in pole per la porta del prossimo anno. Senza dimenticare il ruolo di secondo: se Reina dovesse effettivamente partire, Provedel dello Spezia, destinato all’addio a zero a giugno, è il nome cerchiato in rosso sul taccuino del DS.