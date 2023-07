Lazio, si accende il mercato intorno a Basic: due proposte per il centrocampista

Calciomercato Lazio, si accendono gli interessi intorno a Toma Basic: sul centrocampista piombano Salernitana e Celta Vigo

Toma Basic, centrocampista della Lazio, potrebbe essere un nome in uscita nell’attuale sessione estiva di calciomercato.

Come riporta Il Messaggero infatti, sul ragazzo sarebbero piombate Salernitana e Celta Vigo. Se Basic dovesse partire, i nomi in pole per la sostituzione sarebbero quelli di Fazzini e Fabbian nell’ottica di un ringiovanimento della rosa.