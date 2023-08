Calciomercato Lazio, nome a sorpresa per il centrocampo: è un ex Milan

Calciomercato Lazio, nome a sorpresa per il centrocampo: spunta Aster Vranckx, mezzala del Wolfsburg ed ex Milan. I dettagli

Spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Lazio per quanto riguarda il centrocampo. Come riferito da TMW infatti, i biancocelesti starebbero ragionando sulla possibilità di formulare un’offerta da 10 milioni più bonus per Aster Vranckx, mezzala del Wolfsburg ed ex Milan.

Siamo ancora nella fase embrionale della contrattazione ma il dialogo potrebbe subire un’accelerata visto che Sarri ha già dato il suo personale ok all’operazione.