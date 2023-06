Calciomercato Lazio, conferme su Pereyra a zero: un fattore è però necessario

Calciomercato Lazio, arrivano conferme sull’ipotesi Pereyra a parametro zero: prima però serve sfoltire il centrocampo

Roberto Pereyra potrebbe diventare presto una grossa occasione per il calciomercato Lazio. Il Tempo oggi in edicola infatti conferma la candidatura dell’esperto centrocampista dell’Udinese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Tuttavia prima di affondare il colpo sul calciatore, sul quale è forte la concorrenza della Fiorentina e sul quale c’è stato anche un timido sondaggio del Milan, bisogna sfoltire il centrocampo con almeno un paio di partenze: solo in quel caso Lotito entrerebbe prepotentemente in scena.