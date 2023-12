Calciomercato Lazio, spunta l’erede di Lucas Leiva: Fabiani guarda in Brasile

Calciomercato Lazio, Fabiani a caccia dell’erede di Lucas Leiva: sondaggio per Pepe, centrocampista del Gremio

Come riportato da TMW, il calciomercato Lazio è alla ricerca dell’erede di Lucas Leiva. In questo senso, Fabiani avrebbe effettuato un primo sondaggio col Gremio per Pepe.

Il centrocampista classe ’98 ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di 2.5 milioni di euro. La società brasiliana ha già confermato l’interesse dei capitolini.