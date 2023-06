Calciomercato Lazio, a centrocampo spunta Paredes: un fattore favorisce Lotito

Calciomercato Lazio, tra gli obiettivi a centrocampo spunta anche Leandro Paredes: il PSG è disposto a lasciarlo partire

Spunta un nome nuovo per il centrocampo nel calciomercato Lazio. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, i biancocelesti sarebbero piombati su Paredes, argentino del PSG che nell’ultima stagione ha giocato in Serie A con la Juve.

Il calciatore, che sembrava vicinissimo all’approdo al Galatasaray, ha un solo anno di contratto con il club francese a 5 milioni di euro netti: Lotito può entrare in scena contando sul fatto che il PSG ha offerte molto basse per il ragazzo. Su Paredes ci sono anche Milan e Inter.