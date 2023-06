Mercato Lazio, Ngonge nome caldo: settimana decisiva. Ecco perchè

Mercato Lazio, la prossima potrebbe essere la giornata decisiva per la trattativa Ngonge col Verona: tutti i dettagli

Quella che inizierà domani potrebbe essere una settimana decisiva per il calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, i biancocelesti potrebbero decidere di accelerare per Ngonge, attaccante del Verona valutato 10 milioni di euro.

I rapporti tra Lotito e Setti sono ottimi dopo le operazioni Zaccagni, Casale e Cancellieri: gli scaligeri per motivi di bilancio vogliono cedere il ragazzo entro il prossimo 30 giugno. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto.