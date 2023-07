Lazio-Pellegrini, non è finita: la richiesta della Juventus

Calciomercato Lazio, non è finita tra Luca Pellegrini e i biancocelesti: la Juve chiede 8 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo

Come riferito da TMW, Luca Pellegrini resta in orbita del calciomercato Lazio. Maurizio Sarri avrebbe dato l’ok al ritorno del classe ’99 per il quale la Juve chiede 8 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

Al momento l’italiano è un’alternativa a Kerkez ma potrebbe comunque arrivare insieme all’ex Milan se dovesse partire Marusic. Lotito è d’accordo sulla valutazione ma vorrebbe concludere l’affare in prestito con diritto di riscatto.