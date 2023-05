Calciomercato Lazio, dalla Romania: Tare fa sul serio per lui! Ultimissime

Calciomercato Lazio, dalla Romania assicurano che Tare sia in pole per Krasniqi, esterno classe ’98 del Cluj

C’è un nome che ritorna nel calciomercato Lazio. Come riferito dalla Romania infatti, i biancocelesti sarebbero in pole per Krasniqi, ala del Cluj classe ’98 incontrato dalla Lazio nei sedicesimi di Conference League.

Il calciatore piace molto a Sarri che lo ha elogiato in conferenza proprio dopo il doppio confronto con i romeni. Su questa possibilità il tecnico Petrescu ha ammesso: «Al massimo ho paura di non averlo nelle prossime partite, perché è infortunato. Ma se Krasniqi partisse per un club così grande, sarebbe un successo per lui».