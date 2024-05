Calciomercato Lazio, Fabiani bussa in casa Salernitana: c’è QUEL centrocampista nel mirino!

Calciomercato Lazio, Fabiani bussa in casa Salernitana: c’è Coulibaly nel mirino per il centrocampo della prossima stagione

Come riferito dal Corriere dello Sport, continuano ad emergere diversi nomi seguiti dal calciomercato Lazio in vista della prossima estate.

In questo senso, Fabiani, DS del club, sta guardando in special modo in casa Salernitana dove, oltre ai profili di Dia e Tchaouna, è spuntato quello di Coulibaly, centrocampista che proprio Fabiani aveva portato a Salerno nel 2021 dall’Angers. Il costo si aggira intorno agli 8 milioni di euro.