Calciomercato Lazio, individuato il colpo a centrocampo: LUI sostituirà Luis Alberto, serve quella cifra

Calciomercato Lazio, è caccia all’erede di Luis Alberto: il favorito resta Andrea Colpani del Monza. Servono 25 milioni di euro

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio ha individuato il calciatore adatto a raccogliere l’eredità di Luis Alberto: Andrea Colpani.

Il 24enne trequartista bresciano ha sfornato 4 assist e 8 gol in questa stagione, il Monza lo valuta almeno 25 milioni, ma non è escluso uno sconto senza aste al rialzo. L’affare può dipendere anche dai rapporti fra Galliani (pronto a cedere il club a un fondo americano) e Lotito, dopo le ultime frizioni in Senato.