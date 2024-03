Calciomercato Lazio, si riguarda in Inghilterra: occhi su un vecchio obiettivo

Calciomercato Lazio, i biancocelesti guardano sempre con interesse all’Inghilterra per la prossima estate: un ritorno di fiamma?

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, per il calciomercato Lazio si guarda sempre all’Inghilterra. Biancocelesti in cerca di un esterno offensivo, con il nome di Clarke che non è mai uscito dai radar.

Il giocatore del Sunderland era già stato accostato a gennaio ai capitolini, che non sono riusciti a chiudere viste le resistenze dei britannici a lasciar andare un pezzo pregiato della loro rosa a stagione in corso. Cambierà qualcosa nei prossimi mesi?